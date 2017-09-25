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Политологи: Запад должен изменить подход к теме сменяемости власти в России

17:1525.09.2017
(обновлено: 17:28 25.09.2017)
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© AP Photo / Michael SohnЗдание рейхстага. Архивное фотоЗдание рейхстага. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Длительное пребывание на посту канцлера ФРГ Ангелы Меркель — в духе традиций Германии, понятно и объяснимо, искусственно придумывать какую-то конкурентность лишь для смены фамилии лидера бессмысленно, однако с такими же мерками Запад должен подходить и к России, а пока этого не происходит, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Претензии к Меркель есть

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что вопросы со стороны европейского сообщества к Меркель в связи с ее затянувшимся пребыванием на посту канцлера есть.

"Такие претензии, безусловно, есть – есть и у самих немцев, я имею в виду внутри ФРГ, есть и внешние претензии. Но этот голос в данном случае никто не хочет слышать", — сказал он.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Аналогичного мнения придерживается и член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, отметивший, что претензии к Меркель реальны, но "имеют электоральное выражение".

"Это то количество немецких избирателей, которые на только что прошедших выборах приняли решение голосовать не за ХДС, а за все остальные партии… Что касается политологов, то часть говорит, что фрау Меркель сделала очень большую ошибку, что она неоправданно широко открыла двери Германии перед мигрантами – эти претензии звучат. Звучат и претензии, правда, менее громко, и в отношении того, что внешнеполитический курс Германии мог бы быть более независим от США, но с учетом послевоенной истории Германии такого рода претензии звучат гораздо тише", — пояснил собеседник агентства.

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев также отмечает распространенность традиции долгого нахождения у власти тех или иных политиков в Германии, достаточно вспомнить, например, канцлера Гельмута Коля. Другое дело, считает Григорьев, в настоящее время Меркель не обеспечивает такого общенационального консенсуса, а потому, отмечает эксперт, Германия все больше становится похожей на США в плане невозможности выработать консенсус по острым вопросам, в том числе по вопросам миграции. В этом смысле, добавляет политолог, показателен результат партии "Альтернативы для Германии".

"Это показывает, что Германия во многом расколота… Раскол идет между этим продолжением политики госпожи Меркель и мнением об опоре на национальные силы, на суверенитет, на определенные возможности самих немцев, с тем чтобы права всех людей соблюдались в равном масштабе. Вот сейчас этот раскол идет, и это дает мне возможность сказать, что Меркель не является предметом общенационального консенсуса", — пояснил Григорьев.

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По мнению Григорьева, ничего странного в традиции политического долгожительства нет.

Выборы в ФРГ
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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"Если человек подготовлен, если человек действительно обеспечивает общенациональный консенсус, то искусственно придумывать какую-то конкурентность только для того, чтобы заменить и поставить новую фамилию, менять весь порядок власти, я считаю, бессмысленно", — полагает Григорьев.

Зудин отмечает, что раз кто-то длительное время находится у власти, а его поддержка в обществе реальна, то это свидетельство того, что избиратели удовлетворены конкретным лидером.

"И это наблюдение верно как в отношении Меркель, которая только что одержала победу, так и, безусловно, Владимира Путина", — заявил политолог.

Другой вопрос, оговаривается Зудин, что подвергаться жесткой критике будет любой российский политик.

"Так было практически в течение всего правления Путина, вне зависимости от того, был он президентом или российским премьером", — сказал эксперт, отметив, что это внимание сохранится "на обозримую перспективу".

Разница подходов

Мартынов указывает, что сами европейцы объясняют разницу подходов тем, что в России президентская республика и прямые выборы руководителя государства.

Министерство иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Оправдание подобного положения вещей простое – дескать, это внутреннее дело Германии, там парламентская республика, соответственно, парламент выбирает — ну и что же делать, раз у партии, которая постоянно побеждает на выборах, вот такой лидер? И это нормально, демократично", — сказал Мартынов.

Политолог Григорьев также обратил внимание на разницу между выборами канцлера и президента.

"Выборы президента в России идут напрямую, население напрямую голосует, а выборы канцлера происходят с помощью выбора партий, которые прошли в парламент. Поэтому это в значительно меньшей степени решение народа, а больше — политической элиты Германии. Совершенно очевидно, что легитимность таким образом избранного любого человека меньше, чем легитимность человека, получившего прямой мандат со стороны народа", — заключил Григорьев.

Парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября. По окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места). Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

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