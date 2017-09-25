В Бельгии в тоннеле застрял поезд

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Немецкий поезд ICE, следовавший из Брюсселя во Франкфурт-на-Майне, застрял в понедельник в тоннеле на востоке Бельгии из-за поломки: 200 пассажиров эвакуировали, никто не пострадал, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора бельгийской железнодорожной сети Infrabel.

По его словам, инцидент произошел в 11.30 (12.30 мск), вскоре после выезда состава из города Льеж.

"Поезд остановился в туннеле. Машинист сначала пытался самостоятельно устранить поломку, но не смог этого сделать. В этот момент мы подали сигнал тревоги и попросили пожарных-спасателей эвакуировать пассажиров. В поезде было приблизительно 200 пассажиров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "все прошло спокойно, без инцидентов".

"Не было ни дыма, ни возгорания, пассажиров эвакуировали пожарные-спасатели, все завершилось около 14.30. Их уже посадили в автобус и доставили в Ахен", — сказал представитель Infrabel.

"Пути еще не расчищены, мы ожидаем этого в ближайшее время. Поезд сейчас отбуксируют в сторону Льежа", — добавил собеседник агентства.