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В Иракском Курдистане на референдуме проголосовали уже 65% избирателей

Сюжет:
Референдум в Иракском Курдистане (51)
17:0025.09.2017
(обновлено: 17:01 25.09.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкАгитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ЭРБИЛЬ, 25 сен — РИА Новости. По состоянию на 16:00 в голосовании на референдуме о независимости Иракского Курдистана приняли участие уже 65% избирателей, нарушений не зафиксировано, сообщили РИА Новости в Высшей независимой комиссии (ВНК) по выборам и референдуму Курдистана.

Сторонники независимого Иракского Курдистана на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Багдад заявил, что защитит иракцев от "угроз" со стороны Курдистана
"На 16:00 проголосовали 65% избирателей. Нарушений не зарегистрировано", — сообщили в комиссии.

Голосование продлится до 18:00 по местному времени (совпадает с мск), но в избиркоме предупредили, что на некоторых труднодоступных участках может продлится дольше. Также голосование может быть продлено на мобильных участках, организованных для курдского ополчения "пешмерга".

По данным ВНК, правом голоса на выборах обладают 5,2 миллиона избирателей. Работают 6846 избирательных участков и 1737 комиссий.

Продавец символики на рынке в Эрбиле. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В пешмерга считают, что в случае независимости смогут получать оружие из РФ
В голосовании участвуют не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступают через онлайн-голосование, от курдов, живущих за пределами Ирака.

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него проголосовали парламент и Верховный суд страны. Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В пешмерга заявили, что готовы к любому нападению на Иракский Курдистан
Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины. Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада и провел на границе военные учения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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Курдский вопрос

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