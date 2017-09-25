В Иракском Курдистане на референдуме проголосовали уже 65% избирателей

ЭРБИЛЬ, 25 сен — РИА Новости. По состоянию на 16:00 в голосовании на референдуме о независимости Иракского Курдистана приняли участие уже 65% избирателей, нарушений не зафиксировано, сообщили РИА Новости в Высшей независимой комиссии (ВНК) по выборам и референдуму Курдистана.
Голосование продлится до 18:00 по местному времени (совпадает с мск), но в избиркоме предупредили, что на некоторых труднодоступных участках может продлится дольше. Также голосование может быть продлено на мобильных участках, организованных для курдского ополчения "пешмерга".
По данным ВНК, правом голоса на выборах обладают 5,2 миллиона избирателей. Работают 6846 избирательных участков и 1737 комиссий.
Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него проголосовали парламент и Верховный суд страны. Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.