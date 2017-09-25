В Ираке отправят в отставку чиновников, принявших участие в референдуме

Жители на избирательном участке в городе Эрбиль во время референдума о независимости Иракского Курдистана. 25 сентября 2017

Жители на избирательном участке в городе Эрбиль во время референдума о независимости Иракского Курдистана. 25 сентября 2017

БАГДАД, 25 сен — РИА Новости. Парламент Ирака на заседании в понедельник проголосовал за отставку всех курдских госслужащих и чиновников, участвующих в понедельник в референдуме о независимости автономии Иракский Курдистан, сообщил на пресс-конференции глава комитета по обороне в парламенте Хаким аз-Замили.

"Будут отстранены все служащие, курдские чиновники правительства и органов безопасности, которые приняли участие в референдуме", — сообщил аз-Замили.

Он отметил, что парламент готовит также другие санкции в отношении таких госслужащих, но не уточнил какие.

Как сообщил РИА Новости источник в парламенте Ирака, депутаты в понедельник также приняли ряд решений в отношении спорных с Курдистаном районов Ирака, в частности провинции Киркук, попавшей в зону проведения референдума.

"Парламент проголосовал сегодня обязать (премьер-министра Хайдера) аль-Абади выполнить решение об отставке губернатора провинции Киркук, а также принял запрет для всех компаний, в том числе в нефтяном секторе, на работу в спорных районах", — сообщил источник.

Он добавил, что парламент также постановил разместить вооруженные силы страны в попавших под контроль курдов районах.

Курдский референдум проходит в понедельник как на законно установленной конституцией Ирака территории автономного Курдистана, так и в районах, которые попали под контроль курдских вооруженных сил пешмерга в ходе борьбы с террористами "Исламского государства*" в частности в провинции Киркук.

Власти автономного региона Иракский Курдистан назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября в одностороннем порядке. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него проголосовали парламент и Верховный суд страны. Аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

*Запрещенная в России террористическая организация