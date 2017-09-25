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Христианский район Эрбиля активно голосует на референдуме о независимости

Сюжет:
Референдум в Иракском Курдистане (50)
16:5225.09.2017
(обновлено: 16:55 25.09.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкЖители на избирательном участке в городе Эрбиль во время референдума о независимости Иракского Курдистана. 25 сентября 2017Жители на избирательном участке в городе Эрбиль во время референдума о независимости Иракского Курдистана. 25 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ЭРБИЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Анкава, христианский район столицы Иракского Курдистана города Эрбиля, активно голосует на референдуме о независимости региона, передает корреспондент РИА Новости.

Агитация за референдум о независимости Иракского Курдистана в Эрбиле
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Референдум в Иракском Курдистане: в Эрбиле некоторые ждали этого всю жизнь
Христианский район Анкава находится на северо-западе курдской столицы. Он известен своими более либеральными нравами — тут есть бары и ночные клубы, можно купить алкоголь, для чего сюда приезжают даже жители других районов Эрбиля. Также тут расположено несколько церквей, магазины церковной атрибутики, а на улицах — статуи святых и Богородицы.

Сегодня на улицах Анкава царит праздничная атмосфера — жители района идут на избирательные участки или уже возвращаются с них. Многие несут на шее шарфы цвета флага Курдистана. На избирательных участках, организованных в школах и больницах, столпотворение — людям приходится стоять по полтора часа на жаре, чтобы попасть на участки.

"В современном Ираке царит хаос, достаточно посмотреть на его парламент. Возникновение и быстрое распространение ИГ доказало слабость Багдада. Остановить боевиков смогла только пешмерга (курдского ополчения), поэтому мы доверяем ей. В новом Курдистане права меньшинств будут защищены лучше", — объяснил РИА Новости свое желание прийти на референдум один из местных жителей.

Многие приходят целыми семьями, даже с несовершеннолетними детьми, которые пока не имеют права голоса. Один молодой человек, наоборот, прикатил на инвалидном кресле своего 90-летнего деда. "Я ждал этого всю жизнь и хочу умереть, увидев независимый Курдистан", — пояснил мужчина. Его пропустили на участок без очереди.

Сторонники независимого Иракского Курдистана на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Багдад заявил, что защитит иракцев от "угроз" со стороны Курдистана
В то же время из некоторых районов Курдистана поступают сведения о малоактивном голосовании — в частности, активность в городе Сулеймания заметно ниже, референдум также игнорируют населенные туркоманами и арабами деревни провинции Киркук. Однако общих данных по явке у Высшей независимой избирательной комиссии пока нет.

"Голосование идет активно, это пока все, что мы можем сказать. Более точные данные по явке будут после окончания голосования", — сообщили РИА Новости в комиссии.

Голосование продлится до 18.00 по местному времени (совпадает с мск), но в избиркоме предупредили, что на некоторых труднодоступных участках может продлиться дольше. Также голосование может быть продлено на мобильных участках, организованных для курдского ополчения "пешмерга".

По данным Высшей независимой комиссии, правом голоса на выборах обладают 5,2 миллиона избирателей. Работают 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании участвуют не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступают через онлайн-голосование, от курдов, живущих за пределами Ирака.

Курдский вопрос
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