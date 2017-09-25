Украинцы в Крыму готовы рассказать о реальной обстановке на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинская община Крыма считает своим долгом показать жителям Украины реальную обстановку в крымском регионе, заявила заместитель председателя региональной общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина.

"Мы считаем своим долгом показать нашим братьям в Украине настоящую, правдивую, неискаженную украинскими лживыми СМИ информацию о тех событиях, которые происходят на территории республики Крым", — сказала Гридчина на выездном заседании комитета Госдумы по делам национальностей на тему: "Реализация государственной национальной политики в Республике Крым".

По ее словам, в октябре в Симферополе состоится "круглый стол", на котором поднимут вопросы сотрудничества украинских общественных объединений Крыма с соотечественниками за рубежом.

Гридчина подчеркнула, что украинцы — вторая по численности этническая группа полуострова, в основном русско-культурная и православная в конфессиональном отношении. Свое будущее они неразрывно связывают с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".