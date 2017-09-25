В ДНР назвали условия обмена пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова сразу приступить к обмену пленными, как только Киев включит в списки почти 60 сторонников ДНР, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Мы настаиваем на включении в списки 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений либо осужденных по соответствующим статьям, и 47 человек, которые, по мнению украинской стороны, не связаны с событиями так называемой "АТО" (военной операции в Донбассе — ред.). Как только представители Киева включат в списки лиц вышеупомянутых категорий, наша сторона сразу же приступит к обмену лиц в соответствии с минскими договоренностями", — сказала Морозова.

По словам омбудсмена, все лица, задержанные в связи с вооруженным конфликтом на территории ДНР, участвовали в боевых действиях. "С оружием в руках либо совершали противоправные деяния, именуемые диверсией. Большинство из преступлений, инкриминируемых лицам, действовавшим на территории ДНР по указаниям представителей украинской стороны, относятся к категории "особо тяжкие", — пояснила она.

Морозова вновь заявила, что ДНР готова осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех".

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук сообщил, что власти Украины предложили расширить список по обмену пленными в Донбассе по формуле "88 на 313". До этого Медведчук сообщил о предложении Киева провести обмен пленными по формуле "87 на 309".