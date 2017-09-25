ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация называет "оккупированной территорией". Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии, опубликованном на официальном сайте УВКПЧ.

В документе приводятся данные за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. В тексте утверждается, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе украинскими и российскими властями. Согласно докладу, на полуострове были зафиксированы такие нарушения, как " жестокое обращение", "пытки", а также одна "внесудебная казнь".

При этом участники мониторинговой миссии указывают, что проводили исследования удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.

В Кремле отметили, что пока не ознакомились с содержанием доклада миссии УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека на Украине.

"Я пока не располагаю информацией, пока ничего не могу вам сказать. Просто не в курсе", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, последует ли реакция в ответ на этот доклад.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.