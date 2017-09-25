Женералитет: Каталония может объявить независимость в одностороннем порядке

МАДРИД, 25 сен – РИА Новости. Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон не может пока сказать, будут ли власти региона в одностороннем порядке объявлять независимость автономного сообщества от Испании.

"На сегодняшний день каталонское правительство не рассматривает возможность одностороннего объявления независимости, но я также этого не исключаю", — заявил Пучдемон в интервью телеканалу La Sexta.

Такая ситуация, по его словам, возникнет, если испанские власти помешают референдуму или число голосов за отделение значительно превысят голоса "против". По словам каталонского лидера, этот вопрос не находится в его компетенции, но если какой-либо член правительства выступит с таким предложением, "его надо будет обсудить".

Пучдемон настаивает, что голосование 1 октября по вопросу независимости автономного сообщества от Испании состоится, несмотря на то, что его проведение заблокировано Конституционным судом страны. "Желание проголосовать неподкупно, голосование будет, оно будет проведено с гарантиями, и результаты будут претворены в жизнь", — заверил он.

Он повторил, что при оценке результатов голосования не будет учитываться явка, поскольку "в испанском законодательстве не установлен какой-либо минимум".

Глава Каталонии раскритиковал действия властей Испании, которые пытаются не допустить голосования, назвав их "неподобающими для демократического государства". Он также заявил, что "подчиняется парламенту Каталонии". "Референдум – единственный путь, который мы нашли", — добавил Пучдемон.

Обстановка в Каталонии обострилась после того, как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек (позже все были отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легальным и не может иметь каких-либо юридических последствий.