Женералитет: Каталония может объявить независимость в одностороннем порядке

МАДРИД, 25 сен – РИА Новости. Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон не может пока сказать, будут ли власти региона в одностороннем порядке объявлять независимость автономного сообщества от Испании.
"На сегодняшний день каталонское правительство не рассматривает возможность одностороннего объявления независимости, но я также этого не исключаю", — заявил Пучдемон в интервью телеканалу La Sexta.
Пучдемон настаивает, что голосование 1 октября по вопросу независимости автономного сообщества от Испании состоится, несмотря на то, что его проведение заблокировано Конституционным судом страны. "Желание проголосовать неподкупно, голосование будет, оно будет проведено с гарантиями, и результаты будут претворены в жизнь", — заверил он.
Он повторил, что при оценке результатов голосования не будет учитываться явка, поскольку "в испанском законодательстве не установлен какой-либо минимум".
Глава Каталонии раскритиковал действия властей Испании, которые пытаются не допустить голосования, назвав их "неподобающими для демократического государства". Он также заявил, что "подчиняется парламенту Каталонии". "Референдум – единственный путь, который мы нашли", — добавил Пучдемон.
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легальным и не может иметь каких-либо юридических последствий.