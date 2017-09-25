Немецкий кладоискатель нашел фрагмент "ядерной бомбы Гитлера"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Археолог-любитель из Германии обнаружил на северо-востоке страны радиоактивный металлический предмет, вероятно, связанный с ядерной программой Третьего рейха, сообщает Berliner Kurier.

По информации издания, находка сделана 64-летним кладоискателем Берндом Тельманом неподалеку от города Ораниенбург, федеральная земля Бранденбург. Мужчина исследовал окрестности с металлодетектором и наткнулся на подозрительный предмет. Он извлек металлическую конструкцию из грунта, отнес ее домой и сообщил о находке властям.

Полицейские, исследовавшие предмет, выяснили, что он радиоактивен. Правоохранители эвакуировали жителей соседних домов, на место происшествия прибыли специалисты спасательных служб, которые поместили металлическую деталь в свинцовый ящик. В отношении кладоискателя возбуждено дело за незаконное хранение радиоактивных материалов. Сам Тельман отказался раскрыть точное место, где был найден обломок.

В полиции сообщили, что находка может быть связана с заводом "Ауэр Гезельшафт" в Ораниенбурге, где во время Второй мировой войны проводились опыты по обогащению урана. В 1945 году авиация союзников разрушила секретное предприятие. Точный масштаб производственных мощностей фабрики установить невозможно, поскольку связанные с ней документы были уничтожены в последние месяцы существования Третьего рейха.