БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц исключил свое участие в будущем правительстве Германии в качестве министра.

Выборы в бундестаг прошли в Германии в воскресенье. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Шульцем получает 20,5% (153 места), это худший результат в истории. Ни одна из партий не набрала более 50%, необходимых для самостоятельного формирования правительства, предстоят переговоры о коалиции. СДПГ уже заявила, что уходит в оппозицию.

Отвечая на вопрос о том, исключает ли он для себя перспективу войти в состав кабмина под руководством канцлера Меркель, Шульц Лидер СДПГ Мартин Шульц исключил свое участие в будущем правительстве Германии в качестве министраответил: "Да, совершенно точно".