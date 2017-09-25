Бальбек назвал доклад УВКПЧ ООН "филькиной грамотой"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек назвал "филькиной грамотой" доклад миссии УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека на Украине, в котором содержатся обвинения в адрес России о нарушениях прав человека в Крыму.

В докладе мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине, опубликованном в понедельник, говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к РФ, в том числе властями Украины, а также России. Доклад сконцентрирован на ситуации с правами человека в российском Крыму, который в миссии называют украинской территорией, "временно оккупированной Российской Федерацией". Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. При этом в миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку ситуации с правами человека на полуострове проводили удаленно, из Украины.

"Все эти ооновские докладчики дискредитировали себя отсутствием объективности. Их очередной доклад — "филькина грамота", так как он оторван от реальности и основывается на информации, которую подсовывает украинская сторона", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, для того, чтобы ознакомиться с жизнью полуострова, нужно прибыть в Крым, а не основываться на впечатлениях от сюжетов украинских телеканалов.

"Все эти организации, составляющие доклады, действуют, что называется, вслепую, но мы слепо им верить не намерены. Ничего общего с крымской действительностью и мнением населения полуострова этот доклад не имеет", — заключил политик.