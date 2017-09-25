Бальбек назвал доклад УВКПЧ ООН "филькиной грамотой"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек назвал "филькиной грамотой" доклад миссии УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека на Украине, в котором содержатся обвинения в адрес России о нарушениях прав человека в Крыму.
"Все эти ооновские докладчики дискредитировали себя отсутствием объективности. Их очередной доклад — "филькина грамота", так как он оторван от реальности и основывается на информации, которую подсовывает украинская сторона", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, для того, чтобы ознакомиться с жизнью полуострова, нужно прибыть в Крым, а не основываться на впечатлениях от сюжетов украинских телеканалов.
"Все эти организации, составляющие доклады, действуют, что называется, вслепую, но мы слепо им верить не намерены. Ничего общего с крымской действительностью и мнением населения полуострова этот доклад не имеет", — заключил политик.