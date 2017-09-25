Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 324

Спасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

Спасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 324, сообщил национальный координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте. Ранее сообщалось о 318 погибших.

Согласно списку, обнародованному Пуэнте в Twitter , речь идет о шести новых жертвах в столице страны Мехико, где погибло 186 человек.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1.