КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Объединить все иски Украины к РФ невозможно, потому что они рассматриваются в разных судах, заявил в понедельник глава украинского Минюста Павел Петренко.

Ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко предложила объединить все иски Украины к РФ в один.

"Технически в один иск, я думаю, все эти факты (претензии Украины к РФ — ред.) объединить невозможно, потому что их рассматривают разные судебные инстанции", — сказал Петренко журналистам.

Он отметил, что иски Украины к РФ рассматривают Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека, кроме того, есть ряд исков украинских государственных компаний к России.

Вместе с тем Петренко заявил, что Украина будет дополнять свои иски к России.

Украина за последние три года уже подала пять исков в ЕСПЧ против РФ, по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. Петренко заявил, что Киев готовит шестой иск. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.