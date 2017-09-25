БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала спекуляциями рассуждения о новых досрочных выборах в ФРГ.

"Любые спекуляции о новых выборах являются неуважением к решению избирателя, я в этом глубоко убеждена" — сказала Меркель. Она добавила, что все участники прошедших выборов в германский бундестаг должны решить, "будет ли это шагом вперед" для них.

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).