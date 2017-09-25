Глава ХСС заявил, что партия не планирует выходить из альянса с ХДС Меркель

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер заявил, что выход партии из фракционной группы с Христианско-демократическим союзом (ХДС) во главе с Ангелой Меркель в бундестаге не планируется, передает агентство dpa.

"Не считаю правильным выход из фракционной группы", — заявил Зеехофер в понедельник на президиуме партии в Мюнхене.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава ХСС поставил под сомнение продолжение работы партии в бундестаге в рамках фракции с ХДС. Позднее его представитель опроверг эту информацию.

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего (709 вместо 631), прежде всего из-за того, что при расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты, чтобы состав бундестага точнее отвечал воле избирателей. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. "Ямайка" — единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии – собирает 393 кресла.