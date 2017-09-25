Разведка ИГ* больше не координирует теракты в Европе, заявил эксперт

БРЮССЕЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Подразделение внешней разведки ИГ* Emni на сегодняшний день не располагает возможностями координировать теракты, поэтому данная группировка делает ставку на террористов-одиночек.

Об этом заявила РИА Новости ведущий эксперт Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

В ИГ* Emni конкретно поручена организация терактов на территории Западной Европы.

"Именно на эту форму "джихада" (индивидуальный терроризм) ИГ* делает сегодня наибольшую ставку, потому что подразделение Emni, которое в свое время организовало теракты во Франции и Бельгии, на сегодняшний день, по всей вероятности, не имеет возможности с той же четкостью координировать подобные теракты", — сказала эксперт.

По ее словам, ИГ* неслучайно "усилило в последние месяцы количество призывов к своим европейским сторонникам не пытаться искать связь с террористической организацией, а вести индивидуальный "джихад" всеми подручными средствами в тех странах, где они в настоящий момент находятся".