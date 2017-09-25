Экс-главу Каталонии обязали вернуть 5,2 млн евро за опрос о независимости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Счетная палата Испании уведомила бывшего главу Женералитета (каталонского правительства) Артура Маса о необходимости внести залог в размере более 5,2 миллиона евро в связи с проведением "опроса о независимости" 9 ноября 2014 года, сообщает газета Mundo.

В начале сентября Счетная палата Испании вызвала Маса и еще девять политиков в связи с растратой государственных средств на проведение опроса в 2014 году. Ранее газета Pais сообщила, что политикам придется вернуть 5,1 миллиона евро. Цель – вернуть в казну средства, которые были потрачены на проведение опроса, не признанного ни испанским правительством, ни Конституционным судом.

По данным издания, в понедельник представителю Маса сообщили, что всего в качестве залога должно быть внесено 5 миллионов 251 тысяч 948 евро. Эта сумма включает в себя потраченные на проведение опроса средства, а также проценты.

По данным СМИ, на выплату залога у политиков Каталонии есть 15 дней. Если они не смогут это сделать, на их имущество будет наложен арест.

В ходе опроса 9 ноября 2014 года, проведение которого было оспорено правительством Испании в Конституционном суде и признано незаконным, более 80% участников поддержали полный суверенитет Каталонии от Испании. При этом в голосовании приняли участие треть от имеющих право голоса граждан.

Высший суд Каталонии, рассматривавший дело об опросе, в марте этого года лишил Артура Маса права занимать государственные и выборные должности в течение двух лет, а также приговорил его к штрафу в размере 36 тысяч евро. Бывший заместитель председателя каталонского правительства Жоана Ортега не сможет занимать государственные и выборные должности в течение одного года и девяти месяцев и должна заплатить штраф в размере 30 тысяч евро, а бывший советник (министр) образования Ирене Ригау — в течение одного года и шести месяцев, ей предстоит заплатить штраф в размере 24 тысяч евро.

Суд признал подсудимых виновными в неподчинении правительству и КС, однако снял обвинения в должностных преступлениях. В конце марта Верховный суд Испании вынес приговор официальному представителю Женералитета Франсеску Омсу, он также был лишен права занимать государственные и выборные должности и приговорен к штрафу в 30 тысяч евро.