На острове Бали эвакуировали около 50 тысяч человек

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Почти 50 тысяч человек эвакуированы на индонезийском острове Бали в связи с возможным извержением вулкана Агунг, сообщает телеканал Channel News Asia.

Как сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо, опасные районы покинули 48540 человек. По его словам, эта цифра может увеличиться, так как в районе возможного извержения вулкана проживают более 60 тысяч человек.

"Все еще есть люди, которые не хотят эвакуироваться. Во-первых, потому что извержение еще не произошло. Во-вторых, они волнуются по поводу своего скота", — заявил представитель агентства.

В понедельник Индонезийский Красный Крест заявил об эвакуации более 42 тысяч человек из района возможного извержения вулкана Агунг на индонезийском острове Бали.

Ранее сообщалось, что порядка 35 тысяч человек на Бали эвакуированы из-за возросшей активности вулкана Агунг. По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, в центры эвакуации было доставлено 14 тонн гуманитарной помощи.

Повышенная активность вулкана была зафиксирована в середине августа, потом она снизилась. Позднее вулкан снова активизировался. Ранее сообщалось, что в стране введен наивысший уровень опасности. Вулканологи расширили зону опасности, местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября.