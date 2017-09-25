На острове Бали эвакуировали около 50 тысяч человек

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Почти 50 тысяч человек эвакуированы на индонезийском острове Бали в связи с возможным извержением вулкана Агунг, сообщает телеканал Channel News Asia.
"Все еще есть люди, которые не хотят эвакуироваться. Во-первых, потому что извержение еще не произошло. Во-вторых, они волнуются по поводу своего скота", — заявил представитель агентства.
В понедельник Индонезийский Красный Крест заявил об эвакуации более 42 тысяч человек из района возможного извержения вулкана Агунг на индонезийском острове Бали.
Повышенная активность вулкана была зафиксирована в середине августа, потом она снизилась. Позднее вулкан снова активизировался. Ранее сообщалось, что в стране введен наивысший уровень опасности. Вулканологи расширили зону опасности, местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября.