В ДНР опасаются обострения ситуации в районе Авдеевки в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (266)

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольного Киеву города Авдеевка, заявил в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В районе Авдеевки зафиксировано прибытие для ротации… подразделений из состава 54 отдельной механизированной бригады. По данным нашей разведки, командиру бригады… поставлена задача командованием АТО (военной операции в Донбассе ред.) максимально дестабилизировать обстановку в своей зоне ответственности", — заявил он журналистам.

Басурин добавил, что ранее эти подразделения силовиков обстреливали населенные пункты на окраине Горловки.