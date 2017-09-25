Украинские силовики выпустили 25 мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 25 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам десяти населенных пунктов выпущено десять мин калибром 120 и 82 миллиметра", — заявил Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении силовики выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по Коминтерново, обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы Саханки, Дзержинского и Ленинского. "На горловском направлении противник выпустил десять мин калибром 82 миллиметра по прилагающим районам Зайцево, из вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны районы Горловки", — сказал он.