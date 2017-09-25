В ЛНР обвинили ВС Украины в фальсификации данных об обстрелах

ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко в понедельник обвинил командование вооруженных сил Украины в фальсификации данных об обстрелах на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее пресс-центр военной операции украинских силовиков заявил о ранении одного военного в районе населенного пункта Луганский, а также обвинил ополченцев в обстрелах района Светлодарска, Новозвановки, Крымского и Новотошковского в минувшие выходные.

"Правительству Украины все труднее скрывать факты обстрелов территории ЛНР, поскольку и представители Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня, и международные наблюдатели ОБСЕ указывают, что обстрелы ведутся с территории, подконтрольной ВСУ. На что преступное киевское руководство для оправдания таких действий идет на фальсификацию данных и подает, что обстрелы ведутся якобы в ответ, что не запрещено минскими соглашениями", — заявил Марочко.

По его словам, за минувшие сутки с направления населенного пункта Луганский по позициям Народной милиции велся интенсивный огонь с использованием зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "В свою очередь, Народная милиция Луганской народной республики, несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков, соблюдает взятые на себя мирные обязательства, достигнутые в Минске", — заявил Марочко.