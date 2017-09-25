Киев использует диверсантов для обстрелов в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Украинские силовики используют диверсионные группы для провокационных обстрелов в Донбассе, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"По имеющийся у нас информации, зафиксирована работа мобильных диверсионных групп 128 отдельной горно-пехотной бригады в районе Дзержинска, дислоцирующихся на территории промышленных цехов предприятия "Мегатекс", основными задачами которых является ведение провокационных минометных и стрелковых обстрелов как позиций ДНР, так и населённых пунктов, находящихся под контролем Украины", — сказал он.

Басурин пояснил, что выезды таких групп проходят в ночное время. "Аналогичным образом действует и мобильная группа, состоящая из боевиков "Украинской добровольческой армии", которая ведёт обстрелы позиций ВСУ (вооруженных сил Украины) в Волновахском районе с использованием минометов калибром 82 миллиметров", — добавил он.

По мнению Басурина, Киев не намерен следовать мирному пути урегулирования конфликта и планирует дискредитировать ДНР по сфабрикованным обвинениям в несоблюдении минских договоренностей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.