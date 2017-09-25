Странам ЕС предстоит принять еще 10 тысяч беженцев из Италии и Греции

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия ожидает, что страны-члены Евросоюза примут еще 10 тысяч беженцев, оказавшихся в Греции и Италии, по программе расселения прибывших до 26 сентября 2017 года беженцев, заявила представитель ЕК Тове Эрнст.
"Важно, чтобы страны-члены продолжили выполнять свои обещания и обязательства в рамках схемы перемещения и приняли всех тех, кто подпадает под программу и находящихся в настоящий момент в Греции и Италии (беженцев), вскоре после 26 сентября, поскольку программа касается всех подпадающих под условия (беженцев), прибывших в Грецию и Италию до 26 сентября", — сказала Эрнст.
"На данном этапе, и эти данные могут измениться, мы полагаем, что из Греции и Италии нужно переместить около 10 тысяч человек", — заявила представитель ЕК.
По ее словам, к концу действия программы число беженцев, подпадающих под нее, оказалось гораздо ниже ожидаемого, благодаря миграционному соглашению с Турцией и тому, что большинство прибывающих в Италию мигрантов в принципе не отвечают условиям для предоставления им убежища.