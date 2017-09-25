Странам ЕС предстоит принять еще 10 тысяч беженцев из Италии и Греции

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия ожидает, что страны-члены Евросоюза примут еще 10 тысяч беженцев, оказавшихся в Греции и Италии, по программе расселения прибывших до 26 сентября 2017 года беженцев, заявила представитель ЕК Тове Эрнст.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили в течение двух лет расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза, главным образом в Греции и Италии. Комментируя ситуацию на брифинге в понедельник, Эрнст отметила, что программа изначально предполагала расселение по странам ЕС 98 тысяч нуждающихся в международной защите беженцев, которые попали на территорию Греции и Италии до 26 сентября 2017 года.

"Важно, чтобы страны-члены продолжили выполнять свои обещания и обязательства в рамках схемы перемещения и приняли всех тех, кто подпадает под программу и находящихся в настоящий момент в Греции и Италии (беженцев), вскоре после 26 сентября, поскольку программа касается всех подпадающих под условия (беженцев), прибывших в Грецию и Италию до 26 сентября", — сказала Эрнст.

Она отметила, что "из Греции и Италии в рамках программы уже было перемещено более 29 тысяч человек.

"На данном этапе, и эти данные могут измениться, мы полагаем, что из Греции и Италии нужно переместить около 10 тысяч человек", — заявила представитель ЕК.

По ее словам, к концу действия программы число беженцев, подпадающих под нее, оказалось гораздо ниже ожидаемого, благодаря миграционному соглашению с Турцией и тому, что большинство прибывающих в Италию мигрантов в принципе не отвечают условиям для предоставления им убежища.