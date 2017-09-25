Президент Польши предложил вариант законов о реформе судебной системы

ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подготовил свой вариант получивших широкий резонанс законов о Верховном суде и Государственном судебном совете.

Дуда в Варшаве в понедельник лично представил свои проекты этих документов.

"Это президентский проект закона о Верховном суде. Он готов", — сказал Дуда и продемонстрировал документ.

Президент пояснил, что, в частности, он предлагает ввести возможность внесения жалобы в Верховный суд на любое судебное решение, на решение суда любого уровня. "Чтобы была возможность опротестовать любое решение и еще раз исследовать факты", — сказал он.

Также польский президент рассказал, что в соответствии с его проектом в Верховном суде будут созданы новые подразделения — палата чрезвычайного контроля и публичных дел и дисциплинарная палата.

Изменению подвергается также система выхода на пенсию судей Верховного суда. Теперь возраст их выхода на пенсию предлагается установить на уровне 65 лет с возможностью обращения на имя президента о продлении своих полномочий.

Также Дуда сообщил, что подготовлен закон о Государственном судебном совете. По его предложению, члены совета будут избираться парламентом тремя пятыми голосов, "чтобы они не избирались решением одной партии".

Дуда рассказал, что подготовил проект изменения конституции, который позволит президенту, если парламент в трехмесячный срок не сможет выбрать их, самому назначать членов Совета. Тем не менее, по этому поводу он еще не принял окончательного решения и предложил провести консультации.

Президент Польши 31 июля применил право вето в отношении двух законов, реформирующих судебную систему страны, которые ранее вызвали массовые протесты, документы повторно направлены в сейм. По словам Дуды, реформа судебной системы в Польше необходима, но не должна "разделять общество и государство".

Акции протеста в связи с принятыми сеймом и сенатом законами продолжались в республике с 21 июля, при этом оппозиция, которая считает, что реформа приведет к зависимости судебной системы от правящей партии, требовала ветировать и третий закон — о всеобщих судах. Несмотря на это, третий закон был подписан президентом.

Несмотря на вето, после публикации закона о всеобщих судах Еврокомиссия запустила санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС. ЕК также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

Первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия дает Польше один месяц на разрешение проблем вокруг судебной реформы.