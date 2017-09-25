Президент Польши предложил вариант законов о реформе судебной системы

ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подготовил свой вариант получивших широкий резонанс законов о Верховном суде и Государственном судебном совете.
Дуда в Варшаве в понедельник лично представил свои проекты этих документов.
"Это президентский проект закона о Верховном суде. Он готов", — сказал Дуда и продемонстрировал документ.
Также польский президент рассказал, что в соответствии с его проектом в Верховном суде будут созданы новые подразделения — палата чрезвычайного контроля и публичных дел и дисциплинарная палата.
Изменению подвергается также система выхода на пенсию судей Верховного суда. Теперь возраст их выхода на пенсию предлагается установить на уровне 65 лет с возможностью обращения на имя президента о продлении своих полномочий.
Также Дуда сообщил, что подготовлен закон о Государственном судебном совете. По его предложению, члены совета будут избираться парламентом тремя пятыми голосов, "чтобы они не избирались решением одной партии".
Президент Польши 31 июля применил право вето в отношении двух законов, реформирующих судебную систему страны, которые ранее вызвали массовые протесты, документы повторно направлены в сейм. По словам Дуды, реформа судебной системы в Польше необходима, но не должна "разделять общество и государство".
Несмотря на вето, после публикации закона о всеобщих судах Еврокомиссия запустила санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС. ЕК также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.
Первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия дает Польше один месяц на разрешение проблем вокруг судебной реформы.