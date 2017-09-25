Истребители НАТО продолжат тренировочные полеты в небе над Эстонией

ТАЛЛИН, 25 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Истребители F-16 военно-воздушных сил Бельгии, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и базируются на авиабазе Эмари под Таллином, с понедельника по пятницу совершат ежедневные тренировочные полеты на низких высотах над территорией Эстонии, сообщил главный штаб эстонских Сил обороны.

"Истребители ВВС Бельгии F-16 проведут полеты на высоте не менее 152 метров (500 футов) вдали от населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Подобные полеты регулярно проводятся истребителями стран НАТО, выполняющими миссию по охране воздушного пространства стран Балтии. Пилоты ВВС Бельгии приступили к ней 5 сентября нынешнего года, сменив контингент ВВС Испании с четырьмя истребителями F-18 Hornet.

Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.