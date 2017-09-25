Глава Uber пообещал изменить работу компании

ЛОНДОН, 25 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Сервис такси Uber будет оспаривать отказ в продлении лицензии в Лондоне однако пойдет на изменения в работе, говорится в открытом письме главы компании Дары Хосроушахи.
"От имени всех сотрудников Uber приношу извинения за совершенные нами ошибки. В то время как Uber совершал революцию в том, как люди передвигаются по городам всего мира, были и такие моменты, когда что-то шло не так. Это абсолютная правда. Мы обжалуем это решение (об отказе в продлении лицензии) в интересах миллионов лондонцев, но мы должны будем сделать это с пониманием того, что мы также обязаны измениться. Моя роль как нового главы компании – помочь Uber написать новую главу истории", — говорится в адресованном жителям Лондона письме.
Более 500 тысяч интернет-пользователей подписали петицию, призывающую власти Великобритании отменить запрет на работу онлайн-сервиса по заказу такси Uber в Лондоне. Согласно опросам общественного мнения, большинство лондонцев поддерживают Uber в споре с властями.