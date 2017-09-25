Глава Uber пообещал изменить работу компании

ЛОНДОН, 25 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Сервис такси Uber будет оспаривать отказ в продлении лицензии в Лондоне однако пойдет на изменения в работе, говорится в открытом письме главы компании Дары Хосроушахи.

Компания Transport for London (TfL), управляющая общественным транспортом в британской столице, не продлила лицензию компании Uber London Limited, истекающую 30 сентября, на деятельность в Лондоне из-за несоответствия правилам безопасности. Ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber. Транспортные власти Лондона и полиция были обеспокоены тем, что водители частного такси не проходят соответствующую проверку перед наймом.

"От имени всех сотрудников Uber приношу извинения за совершенные нами ошибки. В то время как Uber совершал революцию в том, как люди передвигаются по городам всего мира, были и такие моменты, когда что-то шло не так. Это абсолютная правда. Мы обжалуем это решение (об отказе в продлении лицензии) в интересах миллионов лондонцев, но мы должны будем сделать это с пониманием того, что мы также обязаны измениться. Моя роль как нового главы компании – помочь Uber написать новую главу истории", — говорится в адресованном жителям Лондона письме.

Хосроушахи отмечает, что он не пытается сделать компанию совершенной, однако Uber будет "прислушиваться к мнению" людей и будет вести бизнес по принципам гуманизма и терпимости. Глава компании напомнил, что Uber уже "начал делать больше для города" – начал использовать машины, удобные для использования инвалидами в колясках, а также вводит программу снижения выбросов в атмосферу.

Более 500 тысяч интернет-пользователей подписали петицию, призывающую власти Великобритании отменить запрет на работу онлайн-сервиса по заказу такси Uber в Лондоне. Согласно опросам общественного мнения, большинство лондонцев поддерживают Uber в споре с властями.