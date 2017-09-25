Эксперт: Германия после выборов не изменит свою политику в отношении России

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Внешнеполитический курс Германии после победы на парламентских выборах правящей партии ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель не изменится, поэтому не стоит ждать и изменений в российско-германских отношениях, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.
В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).
"Я бы сказал, что кардинальных изменений ждать не стоит, потому что победила правящая коалиция ХДС/ХСС. Хотя можно сказать о том, что, наверное, Меркель будет немного более осторожной в вопросе выбора внешнеполитического курса в целом", — сказал эксперт РИА Новости.
Он уверен, что победа Меркель для России принесет больше предсказуемости, потому что, во-первых, у Москвы особые отношения с канцлером ФРГ, во-вторых, не произойдет каких-то серьезных изменений в "нормандском формате" переговоров по Украине. "Полезная дискуссия, которая началась во многом благодаря диалогу (президента России Владимира) Путина и Меркель о миротворцах ООН в Донбассе, имеет шанс на продолжение. Я думаю, что в перспективе, если действительно говорить о том, что будет найдено какое-то адекватное решение проблемы в Донбассе (о чем, впрочем, говорить рано), то это произойдет именно во время четвертого срока Меркель", — считает эксперт.
Но в любом случае, отметил Каневский, "при этом правительстве ФРГ ухудшения российско-германских отношений точно не будет".