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Эксперт: Германия после выборов не изменит свою политику в отношении России

Сюжет:
Выборы в Германии (134)
14:0225.09.2017
0630
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Внешнеполитический курс Германии после победы на парламентских выборах правящей партии ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель не изменится, поэтому не стоит ждать и изменений в российско-германских отношениях, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.

Избиратели голосуют на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Левые" выступают за снятие санкций с России, заявила глава партии

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

"Я бы сказал, что кардинальных изменений ждать не стоит, потому что победила правящая коалиция ХДС/ХСС. Хотя можно сказать о том, что, наверное, Меркель будет немного более осторожной в вопросе выбора внешнеполитического курса в целом", — сказал эксперт РИА Новости.

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Депутат бундестага обещает "продвижение" в вопросе о санкциях против России
Он пояснил, что сейчас "Альтернатива для Германии", которая заняла третье место, явно будет главным ньюсмейкером и, очевидно, будет оказывать существенное влияние на общественное мнение. "С точки зрения законодательства влияние партии будет невелико, а с точки зрения влияния на общественное мнение, мобилизации протестного электората и потенциального развития антиевропейских, антиеэсовских настроений, я думаю, что здесь "Альтернатива для Германии" может оказать определенное влияние", — сказал Каневский.

Он уверен, что победа Меркель для России принесет больше предсказуемости, потому что, во-первых, у Москвы особые отношения с канцлером ФРГ, во-вторых, не произойдет каких-то серьезных изменений в "нормандском формате" переговоров по Украине. "Полезная дискуссия, которая началась во многом благодаря диалогу (президента России Владимира) Путина и Меркель о миротворцах ООН в Донбассе, имеет шанс на продолжение. Я думаю, что в перспективе, если действительно говорить о том, что будет найдено какое-то адекватное решение проблемы в Донбассе (о чем, впрочем, говорить рано), то это произойдет именно во время четвертого срока Меркель", — считает эксперт.

Но в любом случае, отметил Каневский, "при этом правительстве ФРГ ухудшения российско-германских отношений точно не будет".

Итоги парламентских выборов в Германии
© РИА Новости, Инфографика
Итоги парламентских выборов в Германии
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