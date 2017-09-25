Египетские военные уничтожили шестерых террористов на Синае

КАИР, 25 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта ликвидировали в ходе антитеррористической операции на севере Синайского полуострова шестерых террористов, говорится в распространенном в понедельник заявлении египетской армии.

Сообщается, что очередной этап операции проходил с 16 по 21 сентября. Кроме ликвидации шести террористов египетские военные задержали более 30 боевиков незаконных вооруженных формирований, ликвидированы склады оружия и транспортные средства.

Египет несколько лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.