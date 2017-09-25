"АдГ" пока исключила возможность альянса с другими партиями в бундестаге

БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. Немецкая партия "Альтернатива для Германии", занявшая третье место по итогам выборов в бундестаг, не готова формировать коалиции с другими политическими силами из-за разногласий, однако не исключает некоторых форм сотрудничества в будущем, сообщил РИА Новости сопредседатель партии АдГ Йорг Мойтен.

"Альянсы — нет, ни с одной из этих партий и не сейчас, потому что все они придерживаются иной политики, нежели мы. Если, например, ХДС изменит свой курс и станет более консервативным, мы сможем сотрудничать в будущем, но не сегодня", — объяснил он.

Мойтен признался, что его партия, набравшая 12,6% голосов на прошедших выборах, довольна достигнутым результатом.

"Мы хотели набрать более 10%, и мы сделали это. Мы хотели стать третьей самой большой партией (в бундестаге) и достигли этого. Сегодня все прекрасно", — заявил он.

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).