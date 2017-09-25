Сильное правительство в ФРГ важнее для ЕС, чем когда-либо, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что сильное правительство в Германии сейчас важнее для ЕС, чем когда-либо, и выразил надежду на успех переговоров о формировании коалиции по итогам парламентских выборов, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Председатель Юнкер говорил с канцлером сегодня утром и написал ей, тепло поздравив ее с исторической победой в германских выборах четвертый раз подряд. Председатель Юнкер напомнил, что в свете нынешних серьезных вызовов Европе сейчас нужно сильное правительство в Германии больше, чем когда-либо", — сказал Схинас, комментируя итоги выборов в ФРГ.
По его словам, "в письме председатель Юнкер выразил надежду, что переговоры о создании коалиционного правительства будут способствовать этому".