Референдум в Иракском Курдистане: в Эрбиле некоторые ждали этого всю жизнь

ЭРБИЛЬ (Ирак), 25 сен — РИА Новости. В столице Иракского Курдистана городе Эрбиле продолжается голосование избирателей на референдуме о независимости региона. Голосование проходит спокойно, на улицах царит торжественно-праздничная атмосфера, передает корреспондент РИА Новости.

Официально голосование началось в 8 утра по местному времени (совпадает с московским), но на самом деле многие участки были открыты уже с семи. Как пояснили в Высшей независимой комиссии по выборам и референдуму, это было сделано для полицейских и ополченцев из знаменитой курдской пешмерга. Предполагалось, что им надо проголосовать пораньше, чтобы затем приступить к своим обязанностям — приехать на другие участки, чтобы следить за порядком.

В целом именно безопасности, а не формальным процедурам, уделяется особое внимание при проведении референдума — совсем недалеко находится территория "Исламского государства"*, есть у них свои ячейки и среди курдов. Впрочем, и без исламистов у курдского референдума много недоброжелателей — это и официальный Багдад, и соседние страны, которые опасаются, что независимость иракских курдов вызовет цепную реакцию в курдских районах Турции и Ирана.

По Эрбилю ездят пикапы пешмерга с пулеметами, полицейские экипажи. На входах во все официальные учреждения, гостиницы и торговые центры дежурят автоматчики, которые проверяют вещи гостей. И даже корреспондента РИА Новости не хотели пускать с фотоаппаратом в избирком — камеру пришлось оставить на улице на попечение заботливых курдских бойцов.

Каждого избирателя, приходящего на любой участок, тщательно обыскивают. Потом избирателя находят в списках, он предъявляет документ, подтверждающий его регистрацию. Сотрудница избиркома отрывает из специальной книги бюллетень, штампует его и отдает избирателю. В бюллетене на арабском, курдском и туркоманском языках написан вопрос: "Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдистанские районы, не включенные в состав региона Курдистан, стали независимым государством?" Гражданин должен поставить на бюллетене отпечаток указательного или большого пальца, отметить галочку, после чего положить бюллетень в опечатанную урну.

В целом на участках царит приподнятая атмосфера. Мужчины и женщины в основном приходят в национальной одежде, некоторые приносят с собой флаги Курдистана, приводят детей.

"Мы ждали этого события всю свою жизнь, я не могу поверить, что наконец-то Курдистан станет независимым", — сказал РИА Новости один из избирателей, пожилой мужчина с седыми усами и тюрбаном на голове. На участок он пришел со всей своей большой семьей, в том числе маленькими внуками. "Они еще не могут голосовать, но я хочу, чтобы они не пропустили такое событие. Будут своим внукам рассказывать", — пояснил мужчина.

По данным Высшей независимой комиссии, правом голоса на выборах обладают 5,2 миллиона избирателей. Работают 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании участвуют не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступают через онлайн-голосование, от курдов, живущих за пределами Ирака.

Голосование продлится до 18:00, но в избиркоме предупредили, что на некоторых труднодоступных участках может продлится дольше. Также голосование может быть продлено на мобильных участках, организованных для курдского ополчения пешмерга.

В какой форме будут объявлены результаты голосования, пока неизвестно.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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