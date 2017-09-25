Неизвестные убили председателя правления "Киевоблэнерго"

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Неизвестные напали на председателя правления компании "Киевоблэнерго" в селе Белогородка Киевской области, нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Двадцать четвертого сентября около 20.00 (совпадает с мск) в селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные лица напали на дом председателя правления АО "Киевоблэнерго". Злоумышленники нанесли телесные повреждения хозяину и его жене. От полученных травм мужчина скончался", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, группа неизвестных проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену, а после начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф, заявили в ведомстве.

"Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тысяч гривен (около 570 долларов), которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские", — добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", тело мужчины направлено на экспертизу для установления причины смерти. Расследование нападения на чиновника находится на контроле руководства Национальной полиции Украины.

Как сообщается на сайте "Киевоблэнерго", в воскресенье трагически погиб глава правления компании Иван Поливяный.