Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона

ЛОНДОН, 25 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция Великобритании задержала седьмого подозреваемого к причастности к теракту в лондонском метро, сообщили в Скотланд-Ярде.

"Седьмой подозреваемый был задержан в рамках расследования теракта – это 20-летний мужчина. Арест был произведен около 06.00 местного времени в понедельник. Задержанный доставлен в изолятор на юге Лондона и содержится под стражей… В настоящее время полиция и эксперты проводят обыск в его доме", — сказал РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

По данным на понедельник, одному из задержанных, 18-летнему Ахмеду Хассану, предъявлены обвинения в причастности к теракту, еще трое остаются под стражей в полиции, трое отпущены без предъявления обвинений.

В утренний час пик 15 сентября на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадали 30 человек, получившие не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

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