В пешмерга заявили, что готовы к любому нападению на Иракский Курдистан

ГВЕЙР (Иракский Курдистан), 25 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Курдские вооруженные формирования пешмерга готовы к отражению любого нападения на Иракский Курдистан, заявил РИА Новости генерал Сирван Барзани.

Сегодня в Иракском Курдистане проходит референдум о независимости. Против голосования категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ автономии, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с регионом. Ирак потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

"На мой взгляд, бесспорно, пешмерга находится в боеготовности. Нам удавалось сражаться с иракской армией, насчитывающей миллион человек, сильнейшей на тот момент армией в регионе, лишь с одними автоматами Калашникова. Конечно, мы готовы к отражению (нападения) кого бы то ни было", — заявил военный.

Однако, по словам Барзани, в пешмерга, благодаря богатому опыту взаимодействия с соседними странами, считают их "благоразумными".

"За 45 лет они узнали, кто такие курды. Мы на деле доказали им, что мы являемся им самыми добрыми соседями. Я не верю в то, что будет военное вмешательство, или случится какая-либо другая подобная ошибка", — сказал командующий.

Также он подчеркнул, что Иракский Курдистан ценит позицию России по референдуму.

"Мы благодарны роли России, которая одна не стала выступать с угрозами, заявив об уважении любого мнения народа. Это правильно, это и есть настоящая демократия", — сказал высокопоставленный военный.

Барзани допустил, что в случае провозглашения Иракским Курдистаном независимости, он, вероятнее всего, может оснастить армию российским оружием.

Барзани — племянник курдского лидера Масуда Барзани. Генерал является командиром элитного спецподразделения пешмерга "Black Tiger", а также командующим крупнейшего по протяженности фронта пешмерга — Гвейр – Махмур. Именно его отряды нанесли первые поражения ИГ*, отогнав радикалов к городу Мосул. Барзани является председателем совета директоров крупнейшей в Ираке компании мобильной связи, и входит в руководство правящей в автономии Демократической партии Курдистана (ДПК).

*Террористическая организация, запрещенная в России.