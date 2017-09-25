ГВЕЙР (Иракский Курдистан), 25 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Курдские вооруженные формирования пешмерга готовы к отражению любого нападения на Иракский Курдистан, заявил РИА Новости генерал Сирван Барзани.
"На мой взгляд, бесспорно, пешмерга находится в боеготовности. Нам удавалось сражаться с иракской армией, насчитывающей миллион человек, сильнейшей на тот момент армией в регионе, лишь с одними автоматами Калашникова. Конечно, мы готовы к отражению (нападения) кого бы то ни было", — заявил военный.
Однако, по словам Барзани, в пешмерга, благодаря богатому опыту взаимодействия с соседними странами, считают их "благоразумными".
"За 45 лет они узнали, кто такие курды. Мы на деле доказали им, что мы являемся им самыми добрыми соседями. Я не верю в то, что будет военное вмешательство, или случится какая-либо другая подобная ошибка", — сказал командующий.
Также он подчеркнул, что Иракский Курдистан ценит позицию России по референдуму.
Барзани допустил, что в случае провозглашения Иракским Курдистаном независимости, он, вероятнее всего, может оснастить армию российским оружием.
Барзани — племянник курдского лидера Масуда Барзани. Генерал является командиром элитного спецподразделения пешмерга "Black Tiger", а также командующим крупнейшего по протяженности фронта пешмерга — Гвейр – Махмур. Именно его отряды нанесли первые поражения ИГ*, отогнав радикалов к городу Мосул. Барзани является председателем совета директоров крупнейшей в Ираке компании мобильной связи, и входит в руководство правящей в автономии Демократической партии Курдистана (ДПК).
*Террористическая организация, запрещенная в России.