Белоруссия выразила Украине протест из-за акции возле посольства в Киеве

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Посольство Белоруссии в Киеве сообщило в понедельник, что выразило Украине протест из-за хулиганской акции возле диппредставительства республики.

По информации посольства, 23 сентября группа людей провела перед его зданием "хулиганскую акцию антибелорусской направленности".

"Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, посольство Республики Беларусь на Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование", — сообщила пресс-служба посольства.

Белорусская сторона также потребовала обеспечить безопасность функционирования дипломатической миссии республики.