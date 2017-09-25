"Исторический шок": антиисламисты Германии стали третьей силой в бундестаге

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. По результатам состоявшихся в минувшее воскресенье выборов в парламент ФРГ, впервые в бундестаг прошла правая партия "Альтернатива для Германии", которая в немецком обществе сегодня воспринимается как партия евроскептиков-антииисламистов. Как в Германии, так и в Европе успех правых восприняли неоднозначно — многие винят в этом миграционную политику властей.

Опросы общественного мнения давно показывали, что АдГ пройдет в парламент, однако итоговый результат оказался выше ожидаемого — 12,6%. В крупных городах противники партии встретили эту новость массовыми демонстрациями. Эксперты отмечают, что с учетом не абсолютной победы партии Меркель, с таким противником в оппозиции бундестага ей придется нелегко. Тем временем в самой партии чуть меньше чем через сутки после выборов уже наметился раскол — один из лидеров партии — Фрауке Петри заявила о решении покинуть парламентскую фракцию.

Согласно последним данным, альянс ХДС/ХСС получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее 311), СДПГ — 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получает 80 мест. Фракция "Левых" увеличивается до 69 мандатов (ранее 64), фракция "Зеленых" — до 67 (ранее 63).

Евроскептики-антиисламисты

Созданная в 2013 году выходцами из рядов ХДС, партия "Альтернатива для Германии" изначально ставила своей основной целью выход Германии из еврозоны и решение других насущных для страны вопросов — упрощение налогового законодательства, решение демографических и иммиграционных проблем. На выборах в бундестаг в 2013 году партия потерпела поражение, не преодолев необходимого барьера в 5%. При этом популярность евроскептиков продолжала расти, в основном к ней присоединялись бывшие члены Христианского-демократического союза, Свободной демократической партии и Социал-демократической партии Германии.

На съезде в мае 2016 года, АдГ приняла свою первую программу, с которой вышла на прошедшие накануне выборы. В ней по-прежнему присутствовало требование выхода Германии из еврозоны, но в условиях миграционного кризиса лидеры партии заявили, что видят свою главную задачу в противостоянии исламу. Партия требует положить конец строительству мечетей на деньги иностранных спонсоров, добивается запрета минаретов и призывов муэдзинов к молитве, поскольку в них звучит утверждение, что "нет бога, кроме Аллаха", а также стремится запретить ношение паранджи или никаба в общественных местах.

"Завершение эксперимента по введению евро" стоит отдельным пунктом программы — партия заявляет о готовности инициировать проведение референдума о выходе Германии из еврозоны. При этом АдГ не призывает к выходу страны из ЕС, но настаивает на необходимости укрепления суверенитета Германии в рамках объединения. В частности, АдГ считает необходимым передать национальным государствам право принятия части решений, за которые сейчас ответственен Евросоюз.

Кроме того, АдГ продвигает идеи, которые, по сути, означают конституционную реформу — проведение референдумов по типу швейцарских, ограничение власти партий, сокращение числа депутатов бундестага и земельных парламентов.

В международной повестке АдГ выступает за предоставление Германии постоянного членства в Совбезе ООН.

Традиционные политические партии страны критикуют "Альтернативу для Германии" как популистскую и националистическую.

Большой вызов

Сообщения об успехе АдГ в штабах ее соперников восприняли с озабоченностью. Мартин Шульц — лидер социал-демократов заявил, что обеспокоен успехами правой партии. А по словам канцлера Ангелы Меркель, приход правой "Альтернативы для Германии" является большим вызовом. Она подчеркнула, что блок ХДС/ХСС намерен вернуть голоса избирателей внимательно относясь к тревогам жителей страны и решая все проблемы с помощью "хорошей политики".

После объявления предварительных результатов выборов, волна демонстраций против вхождения "Альтернативы для Германии" в бундестаг прокатилась по крупным городам страны. По сообщениям полиции, демонстрации прошли в воскресенье Берлине, Кельне, Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге. Демонстранты вышли на улицы с плакатами "не уступим расизму", по сообщению полиции, акции противников правой партии проходили мирно. В Берлине демонстрация собрала порядка тысячи человек.

В немецкоязычных соцсетях появился хэштег #87Prozent – он символизирует 87 процентов жителей Германии, которые не голосовали за "Альтернативу".

"Охота" на меркель или жизнеспособная оппозиция

Несмотря на то, что в самой партии не ожидали такого успеха на выборах, ее лидеры заявили, что собираются вести жесткую, но конструктивную работу в оппозиции бундестага. Сопредседатель АдГ Йорг Мойтен подчеркнул, что теперь в бундестаге будет жизнеспособная оппозиция, и это пойдет на пользу стране.

Гораздо более твердую позицию занял один из ключевых кандидатов партии Александр Гауланд: после объявления первых результатов exit polls он пообещал открыть "охоту" на партийный блок Меркель. "Федеральное правительство… может одеваться теплее, мы будем на них охотиться. Мы вернем нашу страну и наш народ", — заявил он таблоиду Bild после закрытия избирательных участков.

Ранее в партии заявляли, что в случае прохода в бундестаг намерены запустить комиссию по расследованию "политики открытых дверей" Меркель в отношении беженцев. В ответ Меркель подчеркивала, что не боится возможного парламентского расследования.

Партия раскололась

Уже на следующий день после выборов в АдГ начались проблемы. На пресс-конференции, прошедшей в понедельник в Берлине, один из лидеров партии — Фрауке Петри неожиданно заявила, что не намерена входить в парламентскую фракцию "Альтернативы". После этого она покинула мероприятие, оставив своих однопартийцев ощутимо растерянными.

Сопредседатель АдГ Александр Гауланд заявил, что не в курсе причин демарша своей коллеги. Еще один из лидеров партии Йорг Мойтен извинился перед присутствующими и заверил, что "это не было запланировано".

Сама Петри позднее пообщалась с журналистами, но ясности в вопрос о причинах своего демарша не внесла. "Я не войду во фракцию, но я собираюсь работать в бундестаге как независимый депутат. Будьте уверены, что я по-прежнему буду активно заниматься политикой, и мои политические амбиции заключаются в правом повороте в 2021 году в стране", — заявила она.

Петри добавила, что будет работать над реализацией "разумной стратегии", принятой "Альтернативой для Германии" в 2013 году. Она отказалась отвечать на вопрос, сохранит ли за собой пост одного из лидеров АдГ.

Во всем виновата миграция

Успех правых в Германии вызвал озабоченность среди европейских политиков. Глава МИД Бельгии назвал результат АдГ на выборах "историческим шоком".

"Это не банально в такой стране, как Германия, с ее историей, видеть возвращение правых в парламент", — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF. По мнению главы МИД Бельгии, предварительные итоги немецких выборов, вероятно, являются реакцией избирателей на миграционную политику Меркель, а также на социально-экономическую и инвестиционную политику в еврозоне, локомотивом которой является Германия.

Австрийский министр иностранных дел Себастьян Курц считает, что результаты выборов в немецкий бундестаг отражают недовольство жителей миграционной политикой.

"Результаты для меня не стали очень удивительными. В Германии многие недовольны позицией правительства в миграционной политике", — сказал Курц. Он отметил, что многие политики и традиционные партии в Европе недостаточно серьезно восприняли миграционный кризис.

По мнению министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Блащака, именно миграционная политика Германии отразилась на результатах выборов в Бундестаг.

Максимум для альтернативы

Успех правой партии, по мнению заведующего кафедрой интеграционных процессов МГИМО Николая Кавешникова, объясняется серьезным миграционным кризисом в ФРГ. По его словам, "часть германского общества видит ответ на эти вызовы именно в тех простых, упрощенных рецептах, которые предлагают правые популисты, этот тренд характерен для целого ряда европейских стран".

"Однако следует отметить, что успешно мобилизовав практически весь свой электорат, "Альтернатива для Германии" набрала почти 13% голосов. Это ее максимум, за пределы которого она не выйдет никогда", — отметил Кавешников.

Он считает, что "Альтернатива для Германии" будет создавать ряд сложностей в будущем парламенте для любой правящей коалиции.

Эксперт отметил, что с учетом такого результата выборов, правящая партия ХДС/ХСС неизбежно немного сдвинется вправо — к своему правому крылу, но это не означает, что она станет союзником "Альтернативы для Германии".