Экс-премьер Пакистана вернулся в страну, чтобы предстать перед судом

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в понедельник вернулся в страну из Лондона, чтобы предстать перед судом по делу о коррупции, сообщает издание Dawn.

Верховный суд Пакистана 28 июля постановил отстранить Шарифа от власти по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи, начатого после публикации в 2016 году так называемого "панамского досье". В сентябре Национальное бюро учета и контроля согласно решению Верховного суда инициировала уголовные дела в отношении Шарифа, его семьи и министра финансов Исхака Дара. Однако никто из них не явился на первые слушания, состоявшиеся на прошлой неделе.

В понедельник экс-премьер все же вернулся в Пакистан из Лондона, где находился с конца августа, чтобы поддерживать супругу Бегум Кулсум Шариф, лечившуюся от рака. При этом дети Шарифа, также проходящие по коррупционному делу, не приехали. Сам премьер вернулся лишь после того, как 17 сентября Бегум Кулсум одержала победу на дополнительных выборах в парламент. Супруга экс-премьера боролась за место в парламенте, освободившееся после отставки Шарифа, а ее победу в стане экс-премьера оценивают как мандат доверия от избирателей.

Так, его дочь Мариям написала в своем аккаунте в преддверии возвращения Шарифа на родину, что ее отец решил вернуться, понимая, что "имеет дело не обычным с судебным разбирательством".

"Речь более не о личной борьбе. Речь о борьбе 200 миллионов (жителей Пакистана). Требуется изрядная храбрость и отвага, чтобы быть готовым заплатить цену за то, чтобы бросить вызов тому, что следует изменить. Не каждый может сделать это", — написала Марьям.

По прибытии в Исламабад, Шариф встретился с лидерами своей партии Пакистанская мусульманская лига (Н). По ее итогам, сенатор от ПМЛ (Н) Асиф Кирмани заявил, что во вторник премьер явится по повестке в суд.

Между тем министр финансов Исхак Дар, также проходящий по делу и пропустивший первое заседание, будучи в Лондоне "с частным визитом", в понедельник явился в суд. Ему пришлось внести в качестве залога поручительных гарантий на 6 миллионов рупий (почти 57 тысяч долларов), чтобы избежать ареста по ранее выданному ордеру. Его защите дали двое суток для ознакомления с обвинениями, ожидается, что официально обвинения будут предъявлены 27 сентября.