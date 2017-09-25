AI: ЕС выполнил обязательства по расселению беженцев менее чем на треть

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены Евросоюза обеспечили выполнение национальных квот на расселение беженцев менее чем на одну треть, сообщили РИА Новости в понедельник в европейском офисе международной правозащитной организации Amnesty International (AI).

Решения Совета ЕС о расселении беженцев, прибывших в Италию и Грецию, истекают 26 сентября.

"Страны ЕС выполнили лишь 28,7% от поставленной задачи по расселению", — сказала представительница AI.

По данным НПО, из членов ЕС только Мальта полностью выполнила обязательства по расселению просителей убежища. Финляндия приняла 94% предписанных ей беженцев, Ирландия – 76,5%. Ни один из просителей убежища не был переселен в Польшу и Венгрию. Словакия переселила 16 из 902 предписанных ей беженцев, Чехия – 12 из 2691.

Венгрия и Словакия оспорили решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Однако суд Евросоюза отклонил иски Будапешта и Братиславы, требовавших отменить обязательные для стран ЕС национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.

Amnesty International, со своей стороны, призвала также включить в программу переселения беженцев, прибывших на территорию Греции после заключения в марте 2016 года миграционного соглашения ЕС-Турция.