ДУБАЙ, 25 сен — РИА Новости. Бывшая обладательница самого большого веса в мире египтянка Иман Ахмед Абдулатти в понедельник умерла в больнице в столице ОАЭ Абу-Даби после множества операций по снижению веса, говорится в сообщении госпиталя Бурджиль.
Как отмечается в заявлении больницы, руководство госпиталя Бурджиль глубоко опечалено смертью Абдулатти.
"Иман умерла в понедельник, 25 сентября, от кишечной непроходимости и почечной недостаточности. Она наблюдалась командой из более 20 докторов разной специализации, которые успешно добились улучшения ее самочувствия с момента ее прибытия в ОАЭ. Мы приносим наши искренние соболезнования семье покойной", — говорится в заявлении.
Госпиталь Бурджиль позиционирует себя как лучший госпиталь в ОАЭ, который представляет собой "новый стандарт в заботе о здоровье в Эмиратах".