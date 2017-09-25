Глава ЕП выразил озабоченность из-за результатов "АдГ" на выборах в ФРГ

РИМ, 25 сен - РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель Европарламента Антонио Таяни выразил серьезную озабоченность в связи с результатом, достигнутым на воскресных парламентских выборах в Германии партией евроскептиков правого толка "Альтернатива для Германии".

"Усиление крайне правых сил - это негативный сигнал для Италии. Это антиитальянская, антисредиземноморская партия, которая считает нас чуть ли не низшими существами", - заявил Таяни в понедельник в популярной телепрограмме Uno Mattina.

В этой связи глава ЕП подчеркнул необходимость более активной роли Рима в европейской политике. "Надеюсь, что наконец-то в политическом плане присутствие Италии будет более серьезным. Результаты германских выборов заставляют Италию стать одним из главных действующих лиц с тем, чтобы получить сбалансированную Европу, Европу, которая смотрит в будущее", - сказал политик.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. Согласно окончательным данным, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), показав худший результат в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" - 9,2% (69 мест) и "Зеленые" - 8,9% (67 мест).