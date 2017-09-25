Турция пригрозила прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пригрозил прекратить транзит нефти из Курдской автономии Ирака из-за проходящего там референдума.

В Иракском Курдистане проходит референдум о независимости. Против него категорически выступает Ирак и многие другие страны. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

"Когда на кону стоит вопрос национальной безопасности, экономические потери в 300-500 миллионов долларов – это не та проблема, из-за которой такая экономически сильная страна, как Турция, может пренебречь своей национальной безопасностью", — сказал Йылдырым в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос о возможности транзита прекращения транзита нефти из Курдской автономии Ирака через территорию Турции.