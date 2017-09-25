Сопредседатель "Альтернативы для Германии" нашла своей фракции альтернативу

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. В правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), результат которой на воскресных выборах в бундестаг стал одной из основных сенсаций, уже к понедельнику наметился раскол.
Альтернатива "Альтернативе"
Уже на следующий день после выборов в АдГ начались проблемы. На пресс-конференции, прошедшей в понедельник в Берлине, одна из лидеров партии Фрауке Петри неожиданно заявила, что не намерена входить в парламентскую фракцию "Альтернативы". После этого она покинула мероприятие, оставив своих однопартийцев явно растерянными.
Сама Петри позднее пообщалась с журналистами, но ясности в вопрос о причинах демарша не внесла. "Я не войду во фракцию, но я собираюсь работать в бундестаге как независимый депутат. Будьте уверены, что я по-прежнему буду активно заниматься политикой и мои политические амбиции заключаются в правом повороте в 2021 году в стране", - заявила она.
87 процентов
Успех АдГ на выборах вызвал неоднозначную реакцию как в самой Германии, так и за рубежом. В германоязычных соцсетях даже появился хэштег #87Prozent – он символизирует 87 процентов жителей Германии, которые не голосовали за "Альтернативу".
В ряде германских городов, в том числе, в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Гамбурге прошли акции протеста против вхождения правой партии в парламент.
В воскресенье в центре Берлина на Александрплатц прошла акция противников "Альтернативы для Германии". По оценкам корреспондента РИА Новости, в ней приняли участие около тысячи человек. Представитель полиции сообщил, что нескольких полицейских забросали бутылками.