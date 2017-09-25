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Сопредседатель "Альтернативы для Германии" нашла своей фракции альтернативу

Сюжет:
Выборы в Германии (119)
11:3325.09.2017
(обновлено: 11:35 25.09.2017)
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© AFP 2017 / John MacdougallКандидаты от партии Альтернатива для Германии Александер Голенд и Элис Вейдел во время подсчета голосов на парламентских выборых в Германии. 24 сентября 2017Кандидаты от партии Альтернатива для Германии Александер Голенд и Элис Вейдел во время подсчета голосов на парламентских выборых в Германии. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / John Macdougall

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. В правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), результат которой на воскресных выборах в бундестаг стал одной из основных сенсаций, уже к понедельнику наметился раскол.

Алексей Пушков. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. Альянс ХДС/ХСС получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее 311), СДПГ - 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" впервые войдет в парламент и сразу сформирует третью по величине фракцию (94 кресла).

Альтернатива "Альтернативе"

Уже на следующий день после выборов в АдГ начались проблемы. На пресс-конференции, прошедшей в понедельник в Берлине, одна из лидеров партии Фрауке Петри неожиданно заявила, что не намерена входить в парламентскую фракцию "Альтернативы". После этого она покинула мероприятие, оставив своих однопартийцев явно растерянными.

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сопредседатель АдГ Александр Гауланд заявил, что не в курсе причин демарша своей коллеги. Еще один из лидеров партии Йорг Мойтен извинился перед присутствующими и смог лишь добавить, что "это не было запланировано".

Сама Петри позднее пообщалась с журналистами, но ясности в вопрос о причинах демарша не внесла. "Я не войду во фракцию, но я собираюсь работать в бундестаге как независимый депутат. Будьте уверены, что я по-прежнему буду активно заниматься политикой и мои политические амбиции заключаются в правом повороте в 2021 году в стране", - заявила она.

Сторонники партии Альтернатива для Германии во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / DPA/ Martin Schutt
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Петри добавила, что будет также работать над "реализацией разумной стратегии", принятой "Альтернативой для Германии" в 2013 году. Она отказалась отвечать на вопрос о причинах демарша, добавив, что в ближайшие дни даст подробное объяснение. Она также отказалась отвечать на вопрос, сохранит ли она пост одного из лидеров партии.

87 процентов

Успех АдГ на выборах вызвал неоднозначную реакцию как в самой Германии, так и за рубежом. В германоязычных соцсетях даже появился хэштег #87Prozent – он символизирует 87 процентов жителей Германии, которые не голосовали за "Альтернативу".

В ряде германских городов, в том числе, в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Гамбурге прошли акции протеста против вхождения правой партии в парламент.

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Около 400 человек собрались в воскресенье на демонстрацию в Кельне, сообщила газета Rheinische Post. Демонстрация прошла мирно. Во Франкфурте-на-Майне, чтобы выразить свое недовольство, на улицы вышли 300 человек. В Дюссельдорфе около 100 человек собрались перед зданием ратуши с баннером "Не уступим расизму", пишет издание.

В воскресенье в центре Берлина на Александрплатц прошла акция противников "Альтернативы для Германии". По оценкам корреспондента РИА Новости, в ней приняли участие около тысячи человек. Представитель полиции сообщил, что нескольких полицейских забросали бутылками.

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