Сопредседатель "Альтернативы для Германии" рассказал о работе в бундестаге

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. Правая "Альтернатива для Германии", занявшая на выборах в германский парламент третье место, будет вести жесткую, но конструктивную работу в оппозиции бундестага, заявил в понедельник сопредседатель партии Йорг Мойтен.

Он подчеркнул, что сейчас в бундестаге будет жизнеспособная оппозиция, и это пойдет на пользу стране.

"Мы будем вести очень жесткую, но в то же время конструктивную и справедливую оппозиционную работу и контактировать с другими партиями", — заявил Мойтен.

Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).