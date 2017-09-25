Китай озабочен обострением ситуации на Корейском полуострове

ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай крайне озабочен последним обострением ситуации на Корейском полуострове, призывает стороны конфликта проявлять сдержанность и избегать провокационных заявлений и действий, подчеркнул в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Китай крайне озабочен эскалацией ситуации на Корейском полуострове, мы считаем, что обстановка продолжает оставаться крайне сложной и чувствительной. Мы считаем, что стороны должны воздерживаться от заявлений и действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, стороны не должны провоцировать друг друга, они должны проявлять сдержанность", — заявил Лу Кан.

По словам дипломата, "эскалация на Корейском полуострове не входит в интересы ни одной из сторон".

Он отметил, что соответствующие стороны должны не поддаваться эмоциям, а стремиться найти выход из существующей проблемной ситуации.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.