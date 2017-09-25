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В Киркуке проходит референдум о независимости курдской автономии

Сюжет:
Референдум в Иракском Курдистане (39)
11:0725.09.2017
(обновлено: 11:10 25.09.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкСторонники независимого Иракского Курдистана на Фестивале независимости. Архивное фотоСторонники независимого Иракского Курдистана на Фестивале независимости. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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КИРКУК, 25 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, активно голосуют на стартовавшем в понедельник референдуме о независимости Иракского Курдистана.

Сторонники независимого Иракского Курдистана на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.

Участки для голосования в нефтяной столице северного Ирака открылись в то же самое время, что и на территории курдской автономии — в восемь часов утра. На улицах города  много людей с национальными флагами Курдистана, направляющихся к участкам для голосования. Многие одеты в нарядные национальные костюмы, некоторые приходят целыми семьями с маленькими детьми. Голосует не только молодежь — на избирательных участках много людей старшего возраста.

Езиды на территории храма Лалеш в Ираке
© РИА Новости / Сара Нуреддин
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"Как нам не радоваться, ведь у нас будет своя собственная страна! Мы ждали этого долгие годы, многие пожертвовали своими жизнями в борьбе за этот момент”, — сказала пожилая женщина по имени Рагда.

Голосование, между тем, проходит исключительно в районах компактного проживания курдов. На территории, где проживает арабское население и туркоманы избирательные участки не открывались. Тем не менее, по словам директора школы района Рахимава Ляики Махмуд, в возглавляемый ею центр для голосования, за это утро уже пришли несколько представителей туркоманской общины города.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкСторонники независимого Иракского Курдистана на "Фестивале независимости" на стадионе "Франсо Харири" в Эрбиле. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Сторонники независимого Иракского Курдистана на "Фестивале независимости" на стадионе "Франсо Харири" в Эрбиле. 22 сентября 2017

Жители Эрбиля в ожидании референдума о независимости
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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"Да, мы хотим стать независимыми от Ирака, но без того, чтобы это  навлекло на нас проблемы, чтобы не было напряжения, чтобы на нас не обижались наши братья арабы и туркоманы”, — сказала Ляика Махмуд.

Обстановка в городе, несмотря на резкие заявления политиков в Багдаде, спокойная. На улицах города из-за объявленного в связи с проведением референдума выходного практически не видно людей, кроме направляющихся или возвращающихся с референдума.

Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований Пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.

Иракский Курдистан. Архивное фото
CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi Kurdistan
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Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.

При этом премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе заявил, что если в ходе референдума в Киркуке будут отмечены случаи насилия, в провинцию будет введена правительственная армия.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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Курдский вопрос

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