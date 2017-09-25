В Киркуке проходит референдум о независимости курдской автономии

КИРКУК, 25 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, активно голосуют на стартовавшем в понедельник референдуме о независимости Иракского Курдистана.

Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.

Участки для голосования в нефтяной столице северного Ирака открылись в то же самое время, что и на территории курдской автономии — в восемь часов утра. На улицах города много людей с национальными флагами Курдистана, направляющихся к участкам для голосования. Многие одеты в нарядные национальные костюмы, некоторые приходят целыми семьями с маленькими детьми. Голосует не только молодежь — на избирательных участках много людей старшего возраста.

"Как нам не радоваться, ведь у нас будет своя собственная страна! Мы ждали этого долгие годы, многие пожертвовали своими жизнями в борьбе за этот момент”, — сказала пожилая женщина по имени Рагда.

Голосование, между тем, проходит исключительно в районах компактного проживания курдов. На территории, где проживает арабское население и туркоманы избирательные участки не открывались. Тем не менее, по словам директора школы района Рахимава Ляики Махмуд, в возглавляемый ею центр для голосования, за это утро уже пришли несколько представителей туркоманской общины города.

"Да, мы хотим стать независимыми от Ирака, но без того, чтобы это навлекло на нас проблемы, чтобы не было напряжения, чтобы на нас не обижались наши братья арабы и туркоманы”, — сказала Ляика Махмуд.

Обстановка в городе, несмотря на резкие заявления политиков в Багдаде, спокойная. На улицах города из-за объявленного в связи с проведением референдума выходного практически не видно людей, кроме направляющихся или возвращающихся с референдума.

Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований Пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.

Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.

При этом премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе заявил, что если в ходе референдума в Киркуке будут отмечены случаи насилия, в провинцию будет введена правительственная армия.