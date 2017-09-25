В Киркуке проходит референдум о независимости курдской автономии

КИРКУК, 25 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, активно голосуют на стартовавшем в понедельник референдуме о независимости Иракского Курдистана.
Участки для голосования в нефтяной столице северного Ирака открылись в то же самое время, что и на территории курдской автономии — в восемь часов утра. На улицах города много людей с национальными флагами Курдистана, направляющихся к участкам для голосования. Многие одеты в нарядные национальные костюмы, некоторые приходят целыми семьями с маленькими детьми. Голосует не только молодежь — на избирательных участках много людей старшего возраста.
Голосование, между тем, проходит исключительно в районах компактного проживания курдов. На территории, где проживает арабское население и туркоманы избирательные участки не открывались. Тем не менее, по словам директора школы района Рахимава Ляики Махмуд, в возглавляемый ею центр для голосования, за это утро уже пришли несколько представителей туркоманской общины города.
Обстановка в городе, несмотря на резкие заявления политиков в Багдаде, спокойная. На улицах города из-за объявленного в связи с проведением референдума выходного практически не видно людей, кроме направляющихся или возвращающихся с референдума.
Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований Пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.
При этом премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе заявил, что если в ходе референдума в Киркуке будут отмечены случаи насилия, в провинцию будет введена правительственная армия.