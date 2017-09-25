В Еврокомиссии не стали комментировать итоги выборов в Германии в бундестаг

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

БРЮССЕЛЬ, 25 сен - РИА Новости, Владимир Добровольский. Первый заместитель председателя Еврокомиссии голландец Франц Тиммерманс отказался комментировать итоги парламентских выборов в Германии, третье место по итогам которых получила крайне правая партия "Альтернатива для Германии".

"Выборы в Германии? Что вы хотите узнать? Мою оценку? Оставлю это право немцам", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать итоги голосования.

Тиммерманс является членом нидерландской социалистической "Партии труда". Ее немецкие партнеры - Социал-демократическая партия Германии - добились на выборах худшего в своей истории результата.

Парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября. По окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), при том что это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), что является худшим ее результатом в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" - 9,2% (69 мест) и "Зеленые" - 8,9% (67 мест).