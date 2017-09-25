Польша хочет вывести вопрос немецких репараций на международный уровень

ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Польша хочет вывести вопрос выплаты военных репараций Германией на международные площадки, заявил председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в интервью изданию "Сети правды".
Он обратил внимание, что президент Анджей Дуда уже поднимал эту тему в разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
По мнению председателя PiS, вопрос нужно тщательно подготовить, нужно сделать из этого вопроса "проблему на международном уровне, а позже перейти к действиям более конкретным".
По его словам, "чувство безнаказанности оккупантов привело к тому, что совершались в массовых масштабах преступления кроме тех, что официально признаны преступлениями". "Эти люди воровали, грабили, убивали (…) Это все, что требуется, и описания, и возмещения. Мы не можем согласиться на то, чтобы все зло и все преступления Второй мировой войны свести к Холокосту", — заявил Качиньский.
Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.