Польша хочет вывести вопрос немецких репараций на международный уровень

Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша. Архивное фото

Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша. Архивное фото

ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Польша хочет вывести вопрос выплаты военных репараций Германией на международные площадки, заявил председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в интервью изданию "Сети правды".

"Нет никаких юридических оснований, чтобы Германия могла нам отказать. Здесь нужно действовать последовательно, разделив все действия на этапы. Сейчас этап сейма, а значит, еще не этап официального выступления польского государства", — сказал Качиньский.

Он обратил внимание, что президент Анджей Дуда уже поднимал эту тему в разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

По мнению председателя PiS, вопрос нужно тщательно подготовить, нужно сделать из этого вопроса "проблему на международном уровне, а позже перейти к действиям более конкретным".

Глава партии отметил, что Польша понесла не только людские, но и огромные материальные потери во Второй мировой войне. "Нужно говорить о тех поездах, полных награбленных произведений искусства, ценных предметов, но и вещей менее ценных, обычного имущества поляков", — сказал он.

По его словам, "чувство безнаказанности оккупантов привело к тому, что совершались в массовых масштабах преступления кроме тех, что официально признаны преступлениями". "Эти люди воровали, грабили, убивали (…) Это все, что требуется, и описания, и возмещения. Мы не можем согласиться на то, чтобы все зло и все преступления Второй мировой войны свести к Холокосту", — заявил Качиньский.

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.