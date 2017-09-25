Саакавшили заявил о намерении "подвинуть" членов украинского правительства

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении "подвинуть" всех членов кабмина Украины в ходе запланированных на 17 октября митингов в украинской столице.

В Киеве на 17 октября запланированы несколько митингов. Ранее в партии Саакашвили "Движение новых сил" сообщили, что их лидер собирается посетить Киев 17 октября и озвучить свои требования к власти.

"Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их (министров — ред.) отсюда", — сказал Саакашвили в понедельник на митинге в Киеве. Он также заявил, что в понедельник посетит Львов в поисках единомышленников.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.