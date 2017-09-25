Активность курдов в Ираке и Сирии вызвана поддержкой США, считают в Дамаске

ДАМАСК, 25 сен — РИА Новости. Сепаратистские настроения курдов в Ираке, а также действия в Сирии частично курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) связаны с поддержкой США и не выражают общую точку зрения курдского народа, заявил РИА Новости исполняющий обязанности спикера сирийского парламента Наджат Анзор.

Референдум о независимости автономного региона Иракского Курдистана на севере Ирака проходит в понедельник, 25 сентября. Багдад и многие страны ближневосточного региона ранее выразили свое несогласие с односторонним решением курдских властей.

"Это очень вредное дело (референдум в Курдистане) и вредит, в первую очередь, народу региона. У нас есть проверенная и точная информация, что они (сепаратистские настроения) не выражают общий взгляд наших братьев курдов в Ираке, это происходит одновременно с американским воздействием в Сирии, где ведется поддержка так называемых SDF", — заявил Анзор.

Вашингтон поддерживает проводимые SDF без согласия Дамаска операции по освобождению от группировки "Исламское государство"* районов в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Союз SDF был создан в Сирии в 2015 году на основе курдских сил самообороны и ряда арабских группировок.

В отношении курдского референдума в Ираке Вашингтон ранее заявлял, что не поддерживает его и призывает к диалогу между автономным Иракским Курдистаном и правительством в Багдаде.